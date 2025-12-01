



Πολωνία: Ο πρόεδρος Ναβρότσκι ακυρώνει τη συνάντηση με τον Όρμπαν μετά την επίσκεψη του Ούγγρου πρωθυπουργού στη Μόσχα

Ο Πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι επισκέπτεται την Τετάρτη την Ουγγαρία, όπου επρόκειτο επίσης να συναντηθεί με τον Βίκτορ Όρμπαν. Το πρωί της Κυριακής, ανακοινώθηκε η περικοπή της επίσκεψης και η ακύρωση της συνάντησης με τον Ούγγρο πρωθυπουργό.

