



Περουβιανοί σαμάνοι προβλέπουν παγκόσμιες συγκρούσεις και τους ηγέτες του 2026

Σε ετήσιο έθιμο στη Λίμα, Περουβιανοί σαμάνοι προέβλεψαν παγκόσμιες συρράξεις το 2026 και πολιτική αλλαγή στη Βενεζουέλα, ζητώντας παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα.

