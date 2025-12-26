



Ο Πάπας Λέων τέλεσε την πρώτη του χριστουγεννιάτικη λειτουργία – Στο πλευρό προσφύγων και αμάχων

Είχε να συμβεί από το 1994. Ένας Πάπας τέλεσε τη λειτουργία την ημέρα των Χριστουγέννων, η οποία συνήθως ανατίθεται σε καρδινάλιο. Στο κήρυγμα η σκέψη της Γάζας και η απόρριψη του πολέμου. Το μεσημέρι η ευλογία Urbi et Orbi

