



Ο Ζελένσκι συγκεντρώνει ευρωπαϊκή υποστήριξη στο Παρίσι πριν τις συνομιλίες Γουίτκοφ – Πούτιν

Ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για να συζητήσουν τις κυρώσεις, τις εγγυήσεις ασφαλείας και τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ, ενώ η ρωσική προέλαση συνεχίζεται

