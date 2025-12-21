



Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις σε 15 πόλεις στην επικράτεια

Η Ρωσία συνεχίζει τις ολονύκτιες επιδρομές της στην Ουκρανία, με στόχο 15 τοποθεσίες, ενώ ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση της Παρασκευής στην ουκρανική πόλη-λιμάνι της Οδησσού αυξήθηκε σε τουλάχιστον οκτώ, με 27 τραυματίες.

