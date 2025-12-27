Ουζμπεκιστάν: Το ΑΕΠ σημειώνει ρεκόρ 123 δισ. ευρώ – Προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις

notios xtypos

Ουζμπεκιστάν: Το ΑΕΠ σημειώνει ρεκόρ 123 δισ. ευρώ - Προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις

Ουζμπεκιστάν: Το ΑΕΠ σημειώνει ρεκόρ 123 δισ. ευρώ – Προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις

Ο πρόεδρος Μιρζιγιόγεφ αναφέρει ότι οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 23% και οι ξένες επενδύσεις έφτασαν τα 37 δισεκατομμύρια ευρώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/12/26/oyzbekistan-to-aep-simeionei-rekor-123-dis-euro-proxoroyn-oi-metarrithmiseis

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις