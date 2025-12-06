Οι Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης «Επί Σκηνής»: Η ποίηση, το ρεμπέτικο και η τέχνη που ζούμε





Στην έκθεση του περιοδικού GR Design και στο τεύχος που είναι αφιερωμένο στο Ρεμπέτικο, που συγκεντρώνει 100 δημιουργούς –από εικαστικούς και γλύπτες μέχρι μουσικούς και χαράκτες– οι αδελφοί Καλογεράκη συμμετέχουν με το ξεχωριστό τους project «Ρεμπώτικα», όπου η αλληλογραφία του Ρεμπώ και του Βερλαίν μπλέκεται με τα ρεμπέτικα τραγούδια σε μια ενιαία αφήγηση αγάπης και ποίησης.

