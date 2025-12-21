



Οι ΗΠΑ έπληξαν 70 στόχους του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία μετά τη φονική επίθεση εναντίον Αμερικανών στρατιωτών

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν μαζική επίθεση εναντίον δυνάμεων του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία την Παρασκευή, σε αντίποινα για μια πρόσφατη επίθεση από ενέδρα στην οποία σκοτώθηκαν δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας Αμερικανός πολίτης διερμηνέας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/12/20/oi-hpa-eplh3an-70-stoxoys-toy-islamikoy-kratoys-sth-syria-meta-th-fonikh-epi8esh-enantion

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή