



Οι Έλληνες αγρότες εντείνουν τα πανελλαδικά μπλόκα στους δρόμους

Οι Έλληνες αγρότες κλιμακώνουν με μπλόκα, ζητούν την καταβολή απλήρωτων επιδοτήσεων και πλήρη αποζημίωση για ζημιές σε σοδειές και κοπάδια, πανελλαδικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/12/02/greek-farmers-are-intensifying-road-blockades-across-the-country

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#Nocomment

Πηγή