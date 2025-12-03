Οι Έλληνες αγρότες εντείνουν τα πανελλαδικά μπλόκα στους δρόμους
Οι Έλληνες αγρότες κλιμακώνουν με μπλόκα, ζητούν την καταβολή απλήρωτων επιδοτήσεων και πλήρη αποζημίωση για ζημιές σε σοδειές και κοπάδια, πανελλαδικά.
