



Ξεκίνησαν οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας στο Μαϊάμι – «Παραγωγικές» τις χαρακτήρισε ο Ρούμπιο

Η ουκρανική αντιπροσωπεία συναντήθηκε με Αμερικανούς αξιωματούχους την Κυριακή πριν από τις προγραμματισμένες συνομιλίες Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του Βλαντιμίρ Πούτιν, αργότερα αυτή την εβδομάδα

