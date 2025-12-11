



Νόμπελ Ειρήνης 2025: Θρίλερ με την άφιξη της Μαρία Κορίνα Ματσάδο στο Όσλο

«Είναι ασφαλής και θα έρθει στο Όσλο» η επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας σύμφωνα με ανακοίνωση της επιτροπής των Νόμπελ – Δεν θα προλάβει την εκδήλωση

