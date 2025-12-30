



Μόσχα: «Σοκαρισμένος ο Τραμπ από την ουκρανική επίθεση κατά Πούτιν»

Ο Σεργκέι Λαβορόφ υποστήριξε ότι οι Ουκρανοί πραγματοποίησαν «τρομοκρατική επίθεση» με 91 drones με στόχο την περιοχή του Νόβγκοροντ τη νύχτα της 28ης προς 29η Δεκεμβρίου, υποστηρίζοντας ότι όλα αναχαιτίστηκαν

