



Κρίση των ενυπόθηκων δανείων: Τι κόβουν οι Ευρωπαίοι για να τα βγάλουν πέρα;

Εν μέσω προβλημάτων κόστους ζωής, οι εορταστικές εκδηλώσεις του 2025 είναι πιθανό να είναι υποτονικές για πολλούς που αναγκάστηκαν να παραιτηθούν από ανέσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επιλέξουν χαμηλών τόνων χριστουγεννιάτικα σχέδια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/12/15/krish-twn-enypo8hkwn-daneiwn-ti-koboyn-oi-eyrwpaioi-gia-na-ta-bgaloyn-pera

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#EuropeInMotion

Πηγή