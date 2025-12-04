



Κομισιόν:«Ισχυρές εγγυήσεις» στο Βέλγιο για να επιτρέψει τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν παρουσίασε δύο λύσεις για τη στήριξη της Ουκρανίας την περίοδο 2026-2027: κοινό δανεισμό από την ΕΕ ή δάνειο επανορθώσεων, μέσω των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/12/03/koimision-isxyres-eggyhseis-belgio-epitrepsei-xrhsh-pagomenon-rosikon-perioysiakon

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#EuropeNews

Πηγή