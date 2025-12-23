Ισπανική Χριστουγεννιάτικη Λοταρία: Ο αριθμός 79.432 έφερε εκατομμύρια στην επαρχία Λεόν

notios xtypos

Ισπανική Χριστουγεννιάτικη Λοταρία: Ο αριθμός 79.432 έφερε εκατομμύρια στην επαρχία Λεόν

Ισπανική Χριστουγεννιάτικη Λοταρία: Ο αριθμός 79.432 έφερε εκατομμύρια στην επαρχία Λεόν

Χαμόγελα και ανακούφιση σε περιοχές που δοκιμάστηκαν από τις πυρκαγιές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/12/22/ispanikh-xristoygenniatikh-lotaria-o-ari8mos-79432-efere-ekatommyria-sthn-eparxia-leon

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις