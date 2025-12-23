Ισπανική Χριστουγεννιάτικη Λοταρία: Ο αριθμός 79.432 έφερε εκατομμύρια στην επαρχία Λεόν
Χαμόγελα και ανακούφιση σε περιοχές που δοκιμάστηκαν από τις πυρκαγιές
