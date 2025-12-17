



Η PSG διατάχθηκε από το εργατικό δικαστήριο να πληρώσει στον Κιλιάν Εμπαπέ σχεδόν 61 εκατομμύρια ευρώ

Το εργατικό δικαστήριο του Παρισιού διέταξε την PSG να καταβάλει στον επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης σχεδόν 61 εκατομμύρια ευρώ σε μη καταβληθέντα μπόνους, μισθούς και επιδόματα αδείας από τη λήξη του συμβολαίου του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/12/16/h-psg-diatax8hke-apo-to-ergatiko-dikasthrio-na-plhrwsei-ston-kilian-empape-sxedon-61-ekato

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#Sport

Πηγή