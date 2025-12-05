



Η Φεντερίκα Μογκερίνι παραιτήθηκε από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης εν μέσω έρευνας για απάτη

Σε επιστολή που απευθύνεται στους φοιτητές και τους αποφοίτους της, η πρώην επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ ανακοίνωσε την παραίτησή της από πρύτανης του πανεπιστημίου που ειδικεύεται στις ευρωπαϊκές υποθέσεις

