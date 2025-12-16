



Η Ουκρανία χτυπά για πρώτη φορά ρωσικό υποβρύχιο με υποβρύχια μη επανδρωμένα σκάφη

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας δήλωσε ότι τα υποβρύχια μη επανδρωμένα αεροσκάφη Sub Sea Baby επιτέθηκαν στη ναυτική βάση Novorossiysk της Ρωσίας και αχρήστευσαν ένα υποβρύχιο κλάσης Kilo Project 636.3 που μετέφερε πυραύλους κρουζ Kalibr.

