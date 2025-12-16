



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυξάνει την πίεση στη Γαλλία για τη συμφωνία Mercosur

Η Γαλλία θέλει να καθυστερήσει την ψηφοφορία των κρατών μελών για τη συμφωνία εν μέσω αυξανόμενης οργής των αγροτών. Ωστόσο, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ λέει ότι η μεταβολή του παγκόσμιου γεωοικονομικού τοπίου καθιστά τη συμφωνία επείγουσα.

