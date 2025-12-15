Η επίσκεψη του προέδρου των ΗΑΕ στην Κύπρο «νέο κεφάλαιο» στις σχέσεις των δύο χωρών
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων θέλει ενίσχυση των σχέσεων της χώρας του με την ΕΕ
