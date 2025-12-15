Η επίσκεψη του προέδρου των ΗΑΕ στην Κύπρο «νέο κεφάλαιο» στις σχέσεις των δύο χωρών

notios xtypos

Η επίσκεψη του προέδρου των ΗΑΕ στην Κύπρο «νέο κεφάλαιο» στις σχέσεις των δύο χωρών

Η επίσκεψη του προέδρου των ΗΑΕ στην Κύπρο «νέο κεφάλαιο» στις σχέσεις των δύο χωρών

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων θέλει ενίσχυση των σχέσεων της χώρας του με την ΕΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/12/14/episkepsh-proedrou-hae-emirata-kupro-neo-kefalaio-sxeseis

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις