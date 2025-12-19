Η Ελλάδα παρέλαβε την πρώτη της φρεγάτα FDI, ονόματι «Κίμων», και ύψωσε την ελληνική σημαία
Πρόκειται για την πρώτη φρεγάτα κατασκευής της γαλλικής Naval Group
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/12/18/ellada-gallia-fdi-frigate-kimon-sti-lorient
