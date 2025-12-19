



Η Ελλάδα παρέλαβε την πρώτη της φρεγάτα FDI, ονόματι «Κίμων», και ύψωσε την ελληνική σημαία

Πρόκειται για την πρώτη φρεγάτα κατασκευής της γαλλικής Naval Group

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/12/18/ellada-gallia-fdi-frigate-kimon-sti-lorient

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή