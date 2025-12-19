Ζελένσκι στο Euronews: «Η ευρωπαϊκή στήριξη δεν αντικαθιστά τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ»
Αυτό που είναι ξεκάθαρο για το Κίεβο, τόνισε, είναι ότι οι εγγυήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να είναι νομικά δεσμευτικές
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/12/18/zelenski-eyroph-den-prepei-na-ypokatasthsei-eggyhseis-asfaleias-hpa
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels