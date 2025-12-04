



Ε.Ε: Νέο οικονομικό δόγμα για την προστασία των επιχειρήσεων από εξωτερικές απειλές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια νέα στρατηγική οικονομικής ασφάλειας που αποσκοπεί στην καλύτερη πρόβλεψη των κινδύνων, εν μέσω κλιμακούμενων απειλών για το παγκόσμιο εμπόριο, με την Κίνα να βρίσκεται στην κορυφή του καταλόγου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/12/03/ee-neo-oikonomiko-dogma-gia-tin-prostasia-ton-epixeiriseon-apo-exoterikes-apeiles

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#Economy

Πηγή