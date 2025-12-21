Ελλάδα: Εξάρθρωση σπείρας που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία – Βίντεο από επιχείρηση της αστυνομίας
Συνελήφθησαν και ανήλικοι
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/12/20/ellada-e3ar8rwsh-speiras-poy-diakinoyse-narkwtika-se-sxoleia-binteo-apo-epixeirhsh-ths
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels