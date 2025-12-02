



Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Δέσμευση αντίστασης σε αμερικανικές και ρωσικές πιέσεις από την πρόεδρο

Η εβδομαδιαία συνεδρίαση του δικαστηρίου ξεκίνησε τη Δευτέρα και στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται η έγκριση του προϋπολογισμού του σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων πιέσεων και δυσμενών πρωτοσέλιδων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/12/01/icc-i-proedros-akane-dilose-oti-den-tha-ipokipsei-se-pieseis-usa-kai-russia

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή