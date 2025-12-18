Γιώργος Πρίντεζης: Όσα έζησε στη χιονοστιβάδα του Μαινάλου με πέντε νεκρούς ορειβάτες





Στο 21ο επεισόδιο του Act for Earth-The Podcast, «Ιστορίες από τα βάθη της ψυχής», η Λέτα Γκαρέτσου συζητά με τον Γιώργο Πρίντεζη, εκπαιδευτή βουνού.

Την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου του 2005 ο Γιώργος Πρίντεζης, βρισκόταν με μια ορειβατική ομάδα στο Μαίναλο, εκεί που το μεσημέρι, μέλη της ομάδας χτυπήθηκαν από χιονοστιβάδα.

Ένα επεισόδιο – αφήγηση για όσα έζησε εκείνη την μέρα, την ανάβαση, την κρίσιμη απόφαση που οδήγησε στο συμβάν, αλλά και το θάνατο που βρήκε τους ορειβάτες. Μια κουβέντα που ξεκινάει από το συγκεκριμένο συμβάν και καταλήγει σε εκπαιδευτικά θέματα που αφορούν το βουνό. Τις χιονοστιβάδες στην Ελλάδα, την πρόληψη, αλλά και το τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος αν εμπλακεί σε χιονοστιβάδα. Ένα επεισόδιο-σχολείο για όσους κινούνται στα βουνά και για όσους τα αγαπούν. Μια μεγάλη απάντηση σε όσους αναρωτιούνται, αν ο ρομαντισμός έπαψε να υπάρχει στην ορειβασία.

