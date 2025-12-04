Γιάννης Κολέτσος: Γεννήθηκε ξανά μετά από 40 ημέρες σε κώμα





Στο 20ό επεισόδιο του Act for Earth-The Podcast, «Ιστορίες από τα βάθη της ψυχής», η Λέτα Γκαρέτσου συζητά με τον Γιάννη Κολέτσο, ο οποίος επέζησε μετά από 40 ημέρες σε κώμα.

Το σοκ ενός ξαφνικού ξυλοδαρμού τον έφερε αντιμέτωπο με δύσκολες μάχες ζωής, τις οποίες ξεπέρασε με τη βοήθεια της οικογένειας και των φίλων του. Ο Γιάννης Κολέτσος, σήμερα 34 ετών αφηγείται το περιστατικό ξυλοδαρμού που έζησε το 2019 έπειτα από νυχτερινή έξοδο στο Βόλο.

Η εσωτερική αιμορραγία, οι 40 ημέρες που πέρασε σε κώμα, αλλά και η σκληρή περίοδος της αποκατάστασης. Μια ιστορία, γροθιά στο στομάχι, για τα περιστατικά βίας και τις συνέπειες που φέρουν. Αλλά και μια ιστορία αισιοδοξίας για έναν άνθρωπο που δεν τα παρατάει!

