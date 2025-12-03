Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν εκτέλεσαν δημόσια καταδικασμένο για δολοφονία οικογένειας
Η 11η δημόσια εκτέλεση από την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν
