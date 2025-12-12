Ανακάλυψη: Οι άνθρωποι άναβαν φωτιά τουλάχιστον 400.000 πριν

notios xtypos

Ανακάλυψη: Οι άνθρωποι άναβαν φωτιά τουλάχιστον 400.000 πριν

Ανακάλυψη: Οι άνθρωποι άναβαν φωτιά τουλάχιστον 400.000 πριν

Νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι οι άνθρωποι είχαν μάθει να δημιουργούν φωτιά αρκετά νωρίτερα από ό,τι ήταν γνωστό ως τώρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/12/11/anakalipsi-uk-manmade-fotia-400000-xronia-prin

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#CultureNews

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις