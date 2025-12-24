Αθήνα: Στους δρόμους για τα τελευταία ψώνια των Χριστουγέννων
Οι Αθηναίοι συνδυάζουν τη βόλτα στο στολισμένο κέντρο με την αγορά δώρων
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/12/23/a8hna-stoys-dromoys-gia-ta-teleytaia-pswnia-twn-xristoygennwn
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels