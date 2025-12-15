



Αίγυπτος: Αναστηλώθηκαν οι περίφημοι «Κολοσσοί του Μέμνωνα»

Η αιγυπτιακή κυβέρνηση εντείνει τις προσπάθειες προσέλκυσης περισσότερων τουριστών προβάλλοντας τον τεράστιο αρχαιολογικό πλούτο της χώρας

