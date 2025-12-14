Έξαλλοι οπαδοί πετούν καρέκλες, εισβάλλουν στο γήπεδο στην έναρξη της GOAT Tour του Μέσι στην Ινδία

notios xtypos

Έξαλλοι οπαδοί πετούν καρέκλες, εισβάλλουν στο γήπεδο στην έναρξη της GOAT Tour του Μέσι στην Ινδία

Έξαλλοι οπαδοί πετούν καρέκλες, εισβάλλουν στο γήπεδο στην έναρξη της GOAT Tour του Μέσι στην Ινδία

Η περιοδεία του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία ξεκίνησε χαοτικά, καθώς οπαδοί ξήλωσαν καθίσματα και τα πέταξαν στο γήπεδο όταν ο Αργεντινός σταρ διέκοψε τη βόλτα του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/12/13/angry-fans-threw-chairs-and-invaded-the-pitch-as-the-messi-goat-tour-commenced-in-india

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#Nocomment

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις