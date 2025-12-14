Έξαλλοι οπαδοί πετούν καρέκλες, εισβάλλουν στο γήπεδο στην έναρξη της GOAT Tour του Μέσι στην Ινδία
Η περιοδεία του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία ξεκίνησε χαοτικά, καθώς οπαδοί ξήλωσαν καθίσματα και τα πέταξαν στο γήπεδο όταν ο Αργεντινός σταρ διέκοψε τη βόλτα του.
