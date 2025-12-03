



Έλεγχος γεγονότων: Ψεύτικα τα «ρομποτικά γραμματοκιβώτια» της Γερμανίας

Μια εικόνα που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη και κυκλοφορεί στο Facebook ισχυρίζεται ότι τα γραμματοκιβώτια μπορούν να επιστρέφουν αυτόματα τα χαμένα αντικείμενα στους ιδιοκτήτες τους

