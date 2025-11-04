



The Cube: H εικόνα της αυστηρά φυλασσόμενης γερμανικής χριστουγεννιάτικης αγοράς δεν είναι αληθινή

Η παραπληροφόρηση σχετικά με την εορταστική περίοδο έχει αρχίσει, ιδίως όσον αφορά το υποτιθέμενο κλείσιμο των γερμανικών χριστουγεννιάτικων αγορών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/03/the-cube-eikona-aystira-filassomenis-germnaikis-xristoygenniatikis-agoras-den-alithini

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή