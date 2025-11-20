ReBuild Ukraine: Η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας στο επίκεντρο με φόντο το σκάνδαλο διαφθοράς
Ιδιωτικές επενδύσεις, ενεργειακή ασφάλεια και σκάνδαλα διαφθοράς διαμορφώνουν το πλαίσιο της συζήτησης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/19/rebuild-ukraine-h-anoikodomhsh-ths-oykranias-sto-epikentro-me-fonto-to-skandalo-diaf8oras
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels