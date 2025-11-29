



O Κυριάκος Πιερρακάκης επίσημα υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup

Η εκλογή του νέου προέδρου θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup, στις 11 Δεκεμβρίου – Αντίπαλος του Έλληνα υπουργού Οικονομικών ο Βέλγος ομόλογός του

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/28/pierrakakhs-epishma-ypopshfios-proedria-eurogroup

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή