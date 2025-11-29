O Κυριάκος Πιερρακάκης επίσημα υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup
Η εκλογή του νέου προέδρου θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup, στις 11 Δεκεμβρίου – Αντίπαλος του Έλληνα υπουργού Οικονομικών ο Βέλγος ομόλογός του
