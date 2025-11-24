



G20: Η Νότια Αφρική δεν «παρέδωσε» την προεδρία στις ΗΠΑ – Αιτία η απουσία του Ντόναλντ Τραμπ

Οι ηγέτες που συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής υιοθέτησαν δήλωση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλων παγκόσμιων προκλήσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/23/g20-i-notia-afriki-paredose-tin-proedria-stis-ipa-aitia-i-apoysia-toy-ntonalnt-tramp

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή