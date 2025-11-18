



Dubai Airshow: Ακροβατικά αεροσκάφη κόβουν την ανάσα

Το Dubai Airshow ξεκίνησε με πατριωτική αεροπορική επίδειξη από τους Al Fursan, μεγάλες παραγγελίες αεροσκαφών και ανανεωμένο ενδιαφέρον για την αεροκινητικότητα του μέλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των ιπτάμενων ταξί.

