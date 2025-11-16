



Drone: Η καταιγίδα Κλαούντια πλημμυρίζει το Μόνμουθ, τμήματα της ουαλικής πόλης βυθισμένα

Εναέριες λήψεις δείχνουν την ουαλική πόλη Μόνμαουθ βυθισμένη στο νερό, μετά την καταιγίδα Κλαούντια που προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες σε τμήματα της Αγγλίας και της Ουαλίας.

