



COP30 – Βραζιλία: Πυρκαγιά σε περίπτερο του συνεδριακού κέντρου

Ο βραζιλιάνος υπουργός Τουρισμού Σέλσο Σαμπίνο ενημέρωσε πως η κατάσταση τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο μισή ώρα αργότερα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί

