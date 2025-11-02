«2nd Thessaloniki Investment Forum» – Οι επενδύσεις που αλλάζουν την Ελλάδα





Κάνε Subscribe στο CNN Greece: https://bit.ly/CNNGreeceYT

Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υφυπουργείου Μακεδονίας Θράκης και τη χορηγία του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης το 2nd Thessaloniki Investment Forum που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Makedonia Pallas, θα συγκεντρώσει εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας, του επιχειρηματικού κόσμου και σημαντικών θεσμών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε στόχο την ανάδειξη της Βορείου Ελλάδας, ως στρατηγικού κόμβου ανάπτυξης στη ΝΑ Ευρώπη.

Ακολούθησε μας:

Official website: https://bit.ly/CNNGreeceWebsite

Instagram: https://bit.ly/CNNGreeceInstagram

TikTok: https://bit.ly/CNNGreeceTikTok

Facebook: https://bit.ly/CNNGreeceFacebook

LinkedIn: https://bit.ly/CNNGreeceLinkedIn

Twitter: https://bit.ly/CNNGreeceTwitter

Pinterest: https://bit.ly/CNNGreecePinterest

#cnngreece #ThessalonikiInvestmentForum

Πηγή