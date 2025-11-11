Φον ντερ Λάιεν: Μικρές παραχωρήσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ για να κατευνάσει τους κεντρώους…

Φον ντερ Λάιεν: Μικρές παραχωρήσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ για να κατευνάσει τους κεντρώους...

Φον ντερ Λάιεν: Μικρές παραχωρήσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ για να κατευνάσει τους κεντρώους ευρωβουλευτές

Οι βελτιώσεις φαίνεται να αποτρέπουν μια κοινοβουλευτική εξέγερση μετά από μια εβδομάδα εντάσεων

