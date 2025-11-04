Φονικός σεισμός 6,3 Ρίχτερ στο βόρειο Αφγανιστάν – Τουλάχιστον 20 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες
Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), ο σεισμός σημειώθηκε περίπου τα μεσάνυχτα τοπική ώρα
