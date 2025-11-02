



Το υπερηχητικό αεροσκάφος της NASA ολοκλήρωσε την πρώτη δοκιμαστική του πτήση

Η NASA και η Lockheed Martin δοκίμασαν επιτυχώς το X-59, υπερηχητικό τζετ που πετά ταχύτερα από τον ήχο με ελάχιστο θόρυβο, βήμα για την επάνοδο ήσυχων, ταχέων εμπορικών πτήσεων.

