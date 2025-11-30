Το Κίεβο διεκδικεί ευθύνη για την επίθεση στα τάνκερ του «σκιώδους ρωσικού στόλου» στη Μαύρη Θάλασσα
Αξιωματούχος ανέφερε ότι επλήγησαν με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/29/to-kievo-diekdikei-efthini-gia-tin-epithesi-st-tanker-tou-skiodous-rosikou-stolou
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels