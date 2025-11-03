



Το Ισραήλ προειδοποιεί να εντείνει τα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ αν η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν προχωρήσει στον αφοπλισμό της

Η δήλωση έρχεται λίγο μετά την επιβεβαίωση από το Ισραήλ της δολοφονίας τεσσάρων μελών της Χεζμπολάχ, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω την εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/11/02/to-israil-proeidopoiei-na-enteinei-ta-pligmata-kata-tis-xezmpolax-an-i-kivernisi-tou-livan

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή