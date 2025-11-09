



Το Ισραήλ επέστρεψε τις σορούς 15 Παλαιστινίων στη Γάζα στο πλαίσιο της εύθραυστης εκεχειρίας

Η ανταλλαγή πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την παράδοση από τη Χαμάς της σορού του ομήρου Λιόρ Ρουντάεφ, εθελοντή οδηγού ασθενοφόρου, ενώ οι υγειονομικές αρχές της Γάζας συνεχίζουν να αγωνίζονται για την ταυτοποίηση δεκάδων θυμάτων

