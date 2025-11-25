Το Βέλγιο καταλήγει σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό, ενώ οι πανεθνικές απεργίες συνεχίζονται παρά τη συμφωνία
Το επίτευγμα της κυβέρνησης συνασπισμού τη Δευτέρα ήρθε μετά από μαραθώνιες συνομιλίες 20 ωρών
