Τουρκικό μεταγωγικό C-130 συνετρίβη στη Γεωργία μετά την απογείωσή του από το Αζερμπαϊτζάν (βίντεο)
Τα C-130 χρησιμοποιούνται ευρέως από τις ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας για τη μεταφορά προσωπικού και τη διεκπεραίωση υλικοτεχνικών επιχειρήσεων
