



Τουρκικό μεταγωγικό C-130 συνετρίβη στη Γεωργία μετά την απογείωσή του από το Αζερμπαϊτζάν (βίντεο)

Τα C-130 χρησιμοποιούνται ευρέως από τις ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας για τη μεταφορά προσωπικού και τη διεκπεραίωση υλικοτεχνικών επιχειρήσεων

