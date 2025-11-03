



Τουλάχιστον 23 νεκροί από έκρηξη σε σούπερ μάρκετ στο Μεξικό

Οι αρχές ζήτησαν από τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από το σημείο και ακύρωσαν τις εκδηλώσεις για την Ημέρα των Νεκρών

