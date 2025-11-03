Τουλάχιστον 23 νεκροί από έκρηξη σε σούπερ μάρκετ στο Μεξικό

notios xtypos

Οι αρχές ζήτησαν από τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από το σημείο και ακύρωσαν τις εκδηλώσεις για την Ημέρα των Νεκρών

